MONTEPRANDONE – “La Ciip mi ha appena comunicato che nella zona compresa tra via Miramare, via Borgo da mare, via Tirreno, via Tevere mancherà l’acqua per circa due ore”.

Così nel primo pomeriggio del 9 settembre il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi: “Sono in corso verifiche sulle condutture dell’acqua potabile”.

La Ciip si scusa per il disagio.

