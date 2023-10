GROTTAMMARE – Nella serata di lunedì 2 ottobre, alle ore 21, presso il bocciodromo comunale di Grottammare si sono ritrovati i cittadini e l’amministrazione comunale, in occasione della seconda Giornata della Partecipazione. I quartieri chiamati a partecipare, nello specifico, erano: Valtesino, Bore Tesino, Bernini (Lato Ovest), San Martino, Cilea, Volta e Galilei. I residenti hanno attivamente partecipato all’assemblea e hanno interagito, nella maniera più costruttiva, con il sindaco Rocchi e le autorità presenti che pure si sono dimostrati aperti all’ascolto e al dialogo.

Per tutti i dettagli progettuali, di bilancio e prospettiva dell’amministrazione comunale si faccia riferimento al nostro precedente articolo [Clicca QUI]. Questi rappresentano i primi due momenti di ogni Giornata della Partecipazione.

Si prosegue, riportando il terzo momento dell’incontro, quello dello spazio dinamico riservato ai cittadini per segnalazioni e suggerimenti. Ha preso parola per primo il presidente del Comitato di Quartiere Valtesino che, per l’occasione, aveva raccolto dai residenti tutte le segnalazioni utili. Le criticità sono state divise in tre categorie principali: viabilità, verde urbano e parchi gioco.

Nel dettaglio per la prima categoria è stata evidenziata la necessità di intervenire sulle condizioni del manto stradale e di realizzare strisce pedonali, più in generale la segnaletica orizzontale, di cui la Valtesino è carente. Si è chiesto anche di assicurare la presenza più frequente di vigili urbani poiché la maggior parte delle vetture sfreccia ad alta velocità. Il sindaco ha ricordato ai cittadini che, in una strada provinciale, molte iniziative devono essere approvate dalla provincia.

Per la seconda categoria si è sottolineata non solo una manutenzione tutt’altro che impeccabile, ma anche una scarsa conoscenza delle piante. Un esperto del settore, infatti, ha presentato la testimonianza di come alcuni alberi siano stati potati in maniera scorretta, al punto da essere prossimi a morire. Nel contesto, poi, è stato suggerito, per il problema della radici che spaccano l’asfalto, di procedere alla rimozione delle piante. Si tratta di una soluzione permanente e soprattutto più economica. Qualcun’altro ha suggerito di ricorrere, tramite bando, ad operatori interni per la cura di giardini e aiuole o di guardare ai patti di sponsorizzazione fra vivaisti e comune.

Per la terza categoria i cittadini hanno segnalato giochi ormai pieni di ruggine e pericolanti. L’attenzione è stata focalizzata soprattutto al parchetto di Via San Gabriele. La criticità è stata ampliata con il riferimento al ritrovamento di siringhe e alla massiccia presenza di escrementi di cani.

Qualcuno ha chiesto di curare più il cimitero e ripristinare alcuni pezzi di attrezzatura come scale e scope. Qualcun’altro ha chiesto di provvedere a migliorare le condizioni anche della Contrada Granaro, soprattutto a livello del manto stradale.

In ultima battuta si è affrontato un discorso assai delicato per Grottammare e per l’intera Riviera: quello degli affitti annuali. Questa tipologia di affitti, nelle nostre zone, è praticamente assente e questo contribuisce anche allo spopolamento invernale della nostra cittadina. A questo proposito il sindaco Rocchi ha sottolineato che il comune, per incentivare l’affitto autunnale, propone sgravi nel pagamento dell’IMU. Ha, però, aggiunto che sarebbe opportuno, a livello nazionale, tutelare di più l’affittuario. Chi affitta, oltre l’aspetto strettamente economico, può incorrere in situazioni spiacevoli, una fra tutte la possibilità che l’occupante decida di non lasciare la casa.

Il prossimo e ultimo incontro sarà lunedì 9 ottobre, sempre alle ore 21.15, presso il Centro Sociale “Ischia I” per i quartieri Ischia e Bellosguardo Sgariglia.