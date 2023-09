GROTTAMMARE – Nella serata di lunedì 25 settembre si sono ritrovati presso la Sala Consiliare di Palazzo Ravenna a Grottammare i cittadini e l’amministrazione comunale, in occasione della prima Giornata della Partecipazione 2023, trattasi di una vera e propria assemblea di quartieri. I cittadini si sono confrontati con il sindaco Rocchi e gli assessori, presente anche Marco Tamburro, neo consigliere delegato alla Partecipazione. I quartieri di questa prima giornata erano i quartieri a nord di Via Ballestra e centro storico.

Il sindaco Rocchi ha aperto l’incontro sottolineando come la formula delle Giornate sia stata rivisitata. Si è deciso di incontrarsi, prima del solito, subito dopo l’estate, nella prospettiva di poter organizzare altre occasioni di ritrovo per collaborare e lavorare insieme. Ancora si è voluto lasciare più spazio alle segnalazioni, ai consigli e, in generale, al dialogo con i cittadini.

L’incontro si è articolato in tre momenti. Sono stati forniti i dati del bilancio del 2023; è stato mostrato ciò che è stato fatto durante l’estate 2023, con approfondimento dei lavori in corso o in fase di completamento. Infine è stato lasciato spazio ai cittadini.

Marco Tamburro ha spiegato la connotazione della parola ‘partecipazione’: “Partecipazione significa che noi siamo qui pronti ad ascoltare, a dialogare con i cittadini. L’obiettivo è quello di accorciare le distanze con i grottammaresi, ricercare spunti di miglioramento insieme. C’è il desiderio di organizzare più eventi come questo e di coinvolgere quante più persone anche tramite i social”.

Con rispetto al bilancio del 2023, il totale dell’entrate del comune di Grottammare è di € 19.988.717,09, proveniente per la maggior parte da cittadini e imprese e dallo Stato. Il totale della spesa corrente per ogni settore di intervento raggiunge la medesima cifra.

Con rispetto agli interventi effettuati durante la stagione estiva 2023, seguono i principali fra quelli elencati: la lotta al punteruolo rosso, la spiaggia ad alta accessibilità, il Teatro dell’Arancio per il turismo insieme ad altri eventi che hanno impreziosito la stagione. Ancora, tutto l’impegno implicato per aggiudicarsi la 25a bandiera blu e l’adeguamento dell’immobile in Via Firenze. I lavori hanno subito uno slittamento, tuttavia entro la prossima settimana saranno terminati gli adattamenti del refettorio. Restano da mettere a punto gli esterni e la viabilità.

Oltre ciò che è stato fatto, qualcos’altro bolle in pentola: l’inizio del lavori per la scuola di Via Marche e per la messa in sicurezza dei piloni del ponte Tesino. In via di completamento sono, invece, i lavori del centro sportivo Tesino Nord e della scuola Speranza.

Sono, poi, stati presentati il controllo di vicinato e i patti di collaborazione. Il primo è un progetto, patrocinato dalla prefettura, che vuole coinvolgere i cittadini per segnalazioni qualificate per quartiere. Il secondo, nel contesto dell’economia civile, vuole essere lo strumento del co-fare. I cittadini partecipano attivamente, insieme all’amministrazione, alla gestione dei beni comuni urbani.

L’ultima parte, la più corposa, è stata dedicata a segnalazioni e proposte nella prospettiva di evidenziare cosa non va nella nostra cittadina in una considerazione generale e dei quartieri in assemblea.

I cittadini hanno maggiormente lamentato l’impressione di incuria che trasmette Grottammare e nella pulizia delle zone verdi e delle vie e con rispetto alla gestione e al ritiro dell’immondizia. Nel contesto i cittadini si sono premurati di segnalare il comportamento scorretto di molte persone che abbandonano i rifiuti in zone non idonee. Chi, ancora, raggiunge zone specifiche esclusivamente per liberarsi della propria immondizia, definendo, in maniera assolutamente arbitraria, la zona come isola ecologica.

Si è lamentata una cattiva comunicazione fra gli uffici comunali e le società appaltanti. I presenti hanno, infatti, raccontato che più volte, chiamando all’ufficio di competenza per lamentare una criticità, si sono trovati davanti a collaboratori che non sono stati in grado di fornire le informazioni necessarie circa, ad esempio, il ritiro dell’immondizia.

Qualcuno ha proposto di ravvivare la cittadina sotto il periodo natalizio, con appuntamenti e proposte di cadenza regolare. Inoltre è stata segnalata la necessità di intervenire lungo la strada cuprense, ripristinando una buona segnaletica e il manto stradale. Ancora qualcuno ha evidenziato come all’incrocio tra la Valtesino e Via Crivelli sia auspicabile una buona sincronizzazione dei semafori.

Infine, ci si è concentrati sulla necessità di ripensare alcune strade a senso unico e di una pulizia più equilibrata fra centro e periferia. In merito, è emerso che la spazzatrice, oltre il centro, effettua interventi di pulizia, ma non con regolarità.

Gli altri due incontri in programma avranno luogo il 2 ottobre e il 9 ottobre, alle ore 21.15. Il primo chiama i quartieri dell’area Valtesino e l’altro quelli a sud del Tesino. I cittadini sono invitati a prendere parte numerosi perché solo con il confronto e la sensibilizzazione i problemi si risolvono. Non voltate le spalle a Grottammare, non chiudete gli occhi davanti a tutto ciò che non va!