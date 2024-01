SAN BENDETTO – Si è tenuta, nella nostra città, la consueta riunione di fine anno per Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale di San Benedetto dove sono state evidenziate luci ed ombre sulla sanità nel Piceno.

La sfida in campo rimane sempre quella di riconsegnare vigore funzionale alle due realtà ospedaliere e territoriali attraverso modelli organizzativi innovativi che facciano migliorare i modelli assistenziali.

L’assemblea ha sottolineato che occorre, a tal proposito, verificare l’origine dei problemi che oggi attanagliano i bilanci della AST 5, problemi generati negli anni e che non possono essere bypassati usando fischi contro la direzione generale. La scure delle dimissioni in massa dei medici del pronto soccorso, avvenuta in questi ultimi 5 anni, non ha precedenti nella storia del pronto soccorso di San Benedetto.

Ciò merita un approfondimento rispetto le prospettive di oggi. Nel 2018 c’erano 18 medici + il primario; oggi, 2023, abbiamo 8 medici di cui 2 esenti notti + il primario. Oltre all’ultimo dimissionario, un altro medico ci lascerà nel 2024 per cui i turnisti h 24 scenderanno da 6 a 5.

“Questioni non generate da questa Direzione, ma sviluppate negli anni indietro, da noi sempre fatte presenti e in alcuni casi denunciate, ma sempre inascoltate. La sanità non si programma in 6 mesi e nei tempi brevi si può solo evitare ulteriori danni e/o risolvere questioni urgenti. La direzione pertanto agisca a tutela del paziente attraverso meccanismi che garantiscano i livelli assistenziali senza alcuna esclusione strategica da adottare“.

Riguardo gli oss non rinnovati, a quanto si legge dai media, ne esiste uno stesso numero interno che sta svolgendo ruoli amministrativi per prescrizioni mediche aziendali, ma che risultano in organico come oss, senza svolgere quindi assistenza diretta agli ammalati.

La politica favorisca, pertanto, i processi di riorganizzazione nel rispetto degli utenti/pazienti e dei dipendenti impegnati nell’assistenza diretta e indiretta.