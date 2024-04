GROTTAMMARE – Nell’ambito delle Giornate della Partecipazione 2023/24, è fissato a venerdì prossimo 19 aprile un nuovo appuntamento dal titolo “Partecipazione e Costituzione”. L’incontro organizzato dal servizio Partecipazione si svolgerà nella Sala consiliare di Palazzo Ravenna, con il patrocinio dell’Università di Teramo.

L’iniziativa offrirà l’opportunità di condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche per sviluppare nuove strategie per promuovere la partecipazione civica e rafforzare il rispetto dei contenuti della carta costituzionale. Nel sottotitolo, “Il confronto genera il progresso”, la traccia che guiderà l’incontro al quale prenderanno parte il prof. Enzo Di Salvatore, docente in Diritto costituzionale, e il prof. Carlo Di Marco Leone, docente in Diritto pubblico.

I due accademici dell’ateneo teramano condivideranno le loro prospettive con la platea, intervenendo rispettivamente su “Democrazia partecipativa e processo di integrazione europea” e “Partecipazione e democrazia nella Costituzione”.

La serata prenderà il via dopo il saluto e un’introduzione ai lavori del sindaco Alessandro Rocchi. In programma, anche il contributo di Pier Paolo Fanesi dell’ufficio Partecipazione del Comune su “Come la partecipazione genera il cambiamento”, con gli ultimi aggiornamenti sul percorso che condurrà all’attivazione dei Patti di collaborazione, lo strumento di partecipazione dei cittadini alla cura dei beni pubblici. Moderatore degli interventi il consigliere comunale delegato alla Partecipazione, Marco Tamburro.

Nell’invitare la cittadinanza a partecipare, il sindaco Alessandro Rocchi sottolinea il ruolo cruciale della partecipazione: “La partecipazione è la linfa vitale della democrazia. In un momento storico come questo, in cui la fiducia nelle istituzioni vacilla, diventa ancor più impellente riaffermare il valore della partecipazione attiva e dell’impegno civico. La nostra Amministrazione pone al centro di ogni azione questo principio fondamentale, per costruire un futuro più solido e condiviso”.

“Questo incontro – aggiunge il consigliere Tamburro – si inserisce in un percorso volto a rafforzare la partecipazione dei cittadini. Obiettivo primario è quello di fornire alla cittadinanza strumenti e conoscenze per un coinvolgimento attivo nella vita pubblica. La Costituzione italiana, con la sua attenzione al tema della partecipazione, rappresenta il nostro faro. Approfondiremo questo aspetto con relatori d’eccezione, il prof. Di Salvatore e il prof. Di Marco, che ci guideranno in un viaggio tra principi cardine e concrete applicazioni”.