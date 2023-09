SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riparte con due grandi appuntamenti l’attività del Centro Giovani “Giacomo Antonini” di San Benedetto.

Dopo la pausa estiva, gli operatori della Eos Cooperativa Sociale che gestiscono la struttura comunale di Via Virginia Tedeschi, 6 (zona Campo Europa, vicino alla sede della Croce Rossa) propongono, a partire dal mese di ottobre, due corsi gratuiti ai quali è già possibile iscriversi.

Il primo si chiama “Let’s Talk”, un corso di inglese parlato, tenuto dal docente Richard Tommolini, che si articolerà in dieci appuntamenti a cadenza settimanale. Il secondo corso, anche questo gratuito, si intitola “Un Mare di Sogni” ed è un corso base di grafica digitale che vedrà come docente Giulia Vecchioni.

Le lezioni verranno svolte ogni sabato dalle ore 16 ed è previsto un numero massimo di 15 partecipanti. Requisiti di accesso: portatile personale, preferibilmente provvisto di software Adobe Illustrator, capacità artistiche e interesse per la comunicazione visiva. Per maggiori informazioni si può scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo centrogiovani@comunesbt.it oppure si può telefonare al numero 349-2745670. Per entrambi i corsi la prenotazione è obbligatoria.