SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento imperdibile per gli amanti di un gioco che non ha mai età e che viene tramandato da generazione a generazione.

Il Club Scacchi Offida organizza un corso di Scacchi per bambini e ragazzi di livello intermedio, rivolto a chi conosce già gli elementi essenziali del gioco e vuole migliorare nella conoscenza e nella pratica degli Scacchi. Le attività si svolgeranno presso il Centro Giovani “Giacomo Antonini”, in via Virginia Tedeschi 13 a San Benedetto del Tronto.

Il corso, che avrà una durata di 12 lezioni di due ore l’una, si terrà ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 19 a partire dal 20 gennaio. Durante la prima ora gli allievi saranno guidati nella comprensione di alcuni temi strategici e tattici, nella seconda ora potranno giocare e mettere in pratica quanto hanno imparato. Al termine del corso, gli allievi si sfideranno in un torneo conclusivo. Le lezioni saranno tenute da istruttori della Federazione italiana di Scacchi.

Chi fosse interessato al corso ma non conosce ancora il gioco può comunque contattare l’organizzazione per concordare modalità di avviamento agli scacchi Ricordiamo, inoltre, che il sabato pomeriggio il Centro Giovani è aperto al gioco dalle 16 alle 19. Per info e iscrizioni: 3286111384.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.