FANO – Il caso “Riggioni” rischia di essere la classica goccia che fa traboccare il vaso in casa Alma Juventus Fano.

La vittoria per 0-2 nel derby in casa del Fossombrone, rischia infatti di essere vanificata per una clamorosa disattenzione.

Il giocatore Bartolomeo Riggioni, dei granata, ha ricevuto una squalifica dopo l’ultima giornata dello scorso campionato per somma di ammonizioni.

La squalifica dunque, sarebbe dovuta essere scontata nella prima giornata dell’attuale campionato. Il Fano ha giocato l’esordio contro il Vastogirardi, ma Riggioni era in campo: il club molisano non si sarebbe accorto della squalifica e non ha presentato ricorso.

Per questo motivo il calciatore resta squalificato e non sarebbe potuto scendere in campo nel derby.

Il Fossombrone ha subito presentato ricorso e dunque il match con ogni probabilità non verrà omologato. Si attende la decisione del Giudice sportivo che potrebbe ribaltare lo 0-2 maturato sul campo nel 3 a 0 finale in favore del Fossombrone.

Nel frattempo, la Polisportiva Forsempronese 1949 è lieta di comunicare che Pietro D’Anzi è il nuovo Direttore Sportivo. Pietro, è stato Direttore Sportivo della Vis Pesaro dal 2007 al 2017, protagonista di un percorso sportivo che ha dato frutti importanti e contribuendo a portare la squadra dall’ “Eccellenza” alla serie ‘D’.