SAN BENEDETTO – Nella giornata di martedì 12 settembre è stato girato il video del nuovo singolo di Max Ratta “Mystic Sunset”, presso il ranch Olivieri a Massignano. Filippo Olivieri, noto e talentuoso addestratore di animali, apprezzatissimo nei suoi spettacoli “Opera Surreal” si è esibito con una meravigliosa performance con il suo cavallo.

Max Ratta, professore in scienze motorie e master Trainer di Pilates, coltiva parallelamente la sua grande passione per la musica. Già autore di precedenti produzioni musicali molto importanti, con Mystic Sunset aggiunge un brano che andrà a completare un album di prossima uscita.

La collaborazione tra Max Ratta e Filippo nasce da una lunga e profonda amicizia. Difatti per Max è stato fisiologico pensare a Filippo per la produzione di questo videoclip con sonorità che richiamano la musica celtica, ma anche Synth Pop in stile sound anni 80. Il brano, che è in inglese, è stato prodotto in collaborazione con lo Spring Studio di Acquaviva Picena di Marco Primavera.

Mystic Sunset parla di rinascita e purificazione, di cammino interiore teso a trovare il proprio io più profondo. Un brano che infonde messaggi ed emozioni certamente positive.

Se vogliamo dare un idea ai lettori dello stile musicale di Max Ratta, sono stati fatti più volte accostamenti anche da esperti di uno stile, seppur personale e peculiare, che ricorda i Simple Minds e Depeche Mode prima versione.

Questa produzione sarà fortemente promossa per il mercato internazionale, in particolare nord Europa, ma Max è convinto sarà molto apprezzata anche in Italia. Si ringraziano Larry e Friz i registi che hanno girato il video, Marco Primavera, Claudia Zampana, Aurelio Foracappa.

Il brano, con videoclip, uscirà ufficialmente sabato 16 settembre. Sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali, YouTube, ITunes, Spotify, Amazon Music.