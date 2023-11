SAN BENEDETTO – Uscirà il 30 novembre il videoclip del quinto singolo di Max Ratta “Brilliant entity”, brano in inglese, da lui scritto e composto.

Professore in scienze motorie ed affermatissimo Master Trainer di Pilates, coltiva parallelamente la sua passione per la musica, avendo al suo attivo diverse produzioni già affacciatesi al mercato internazionale.

Brilliant Entity andrà a comporre un album di 10 brani la cui uscita è prevista a marzo 2024: una metafora sull’amore, ma soprattutto una narrazione sullo straordinario impatto che questo ha su un essere umano.

Il genere musicale di Max Ratta richiama al sound pop rock anni 80, con uno stile descritto dagli esperti che ricorda quello dei Simple Minds e Depeche Mode. Il brano è stato prodotto presso lo studio musicale Spring Studio di Acquaviva Picena di Marco Primavera. Il videoclip è stato realizzato dai videomaker Larry e Frizzoh del Tera Studios di San Benedetto.

Gli attori che hanno preso parte al video sono: l’insegnante di danza Julie Spurio, l’imprenditore sambenedettese Filippo Gabrielli e il suo bellissimo cane Ares, Max Ratta. Le riprese del video sono state realizzate in esterna e in notturna sulle colline di Carassai. Per la parte in interna e diurna sono state fatte presso la scuola di danza ASD Julie Ballet di Julie Spurio a San Benedetto. Il brano è disponibile su Spotify, iTunes, Apple Musica e YouTube. Il videoclip sarà disponibile su YouTube.