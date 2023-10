SAN BENEDETTO – È in uscita per oggi, 30 ottobre, il nuovo singolo di Max Ratta, professore in Scienze Motorie e Pilates Master Trainer, ma anche prolifico musicista, dal titolo “Precluded love”. Una produzione musicale che sancisce una nuova collaborazione artistica tra Max Ratta e Filippo Olivieri, il quale, oltre che grande amico di Max, cura la parte artistica delle sue produzioni musicali.

Ratta rimane fedele al suo genere, sound in stile anni 80, seppur in questo caso uno stile diverso dai brani precedenti: una ballata glam rock dal sapore romantico ma graffiante che richiama allo stile di Bryan Ferry e Robert Palmer. Il brano, scritto e composto da Max Ratta, è in inglese, prodotto e ed arrangiato presso lo studio discografico Spring Studio di Marco Primavera.

Il videoclip di Precluded Love è stato girato presso l’Hotel Parco dei Principi di Grottammare, con la partecipazione di attori professionisti, musicisti e comparse. La realizzazione del video è curata dai registi Videomaker Larry e Frizzoh del Tera Studio di San Benedetto del Tronto. Un video dalle atmosfere eleganti e glamour, in cui si percepiscono la bellezza, ma anche la magia di un amore raccontato ma non vissuto, come appunto si evince dal titolo (Precluded love – amore precluso).

Il brano che va ad aggiungersi all’album di prossima uscita di Max Ratta, è destinato al mercato internazionale e sarà disponibile su tutti gli store musicali, come Spotify, ITunes, Apple Music, Amazon, YouTube.

Link YouTube: https://youtu.be/sRfsa9lVcEs?si=eNfk3Ln26l875OOE

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/5JauWJYKAinHT9WmNv1yfq?si=N5wb-a2CTEOEBuE3ZbHpTw