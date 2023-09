ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi (42′ st Madonna), Fabi Cannella, Zadro, Lanzano, Stacchiotti, D’Intino (15′ st Veccia), Pietropaolo, Cialini, Picciola, Liberati.

A disposizione: Wade, Mbjeshova, Di Luca, Marcozzi, D’Andrea, Delli Compagni. Allenatore Salvatore Fusco

RAPAGNANO: Innamorati, Bitti, Marinelli, Mancini (8′ st Hihi), Iommetti (8′ s Facciaroni), Di Donato, Scriboni (28′ st Macchini), Marcoaldi, Biancucci, Sako B., Silenzi.

A disposizione: Vallati, Facciaroni, Moretti, Balcu, Sako K., Pistelli. Allenatore Andrea Silenzi

MARTINSICURO – Esordio amaro per l’Atletico Centobuchi nel nuovo Campionato di Promozione Marche Girone B dove i biancazzurri sono stati sconfitti in rimonta per 1-2 dalla neopromossa Rapagnano.

A partire forte, però, sono gli uomini di Fusco con Liberati che al 2′ pt prova il tiro ma finisce alto. Al 15′ st occasionissima per i padroni di casa: D’Intino dalla destra crossa in area per Cialini che a due passi dalla porta calcia alto. Al 18′ pt ancora Atletico in avanti: discesa dalla sinistra di Fabi Cannella che crossa in area, trova la deviazione di un difensore e il pallone sbatte sul palo. Al 22′ pt prima vera occasione del Rapagnano: cross dalla sinistra di Scriboni che pesca in area Bitti ma il suo tiro si infrange sul palo.

Al 38′ pt Picciola serve in area Liberati che calcia ma il suo tiro viene respinto in corner dal portiere ospite. Al 39′ pt vantaggio Centobuchi: calcio d’angolo dalla destra di Picciola battuto al centro per il colpo di testa di Stacchiotti che fa 1-0. In pieno recupero altra occasione da gol per la squadra di Fusco: respinta corta di Innamorati in area di rigore, Zadro si avventa sul pallone ma la sua conclusione fa la barba al palo.

Nel secondo tempo gli ospiti provano ad uscire fuori e infatti con una ripartenza sorprendono i biancazzurri ed è Scriboni a firmare l’1-1. Al 24′ st si rivedono i padroni di casa con Picciola che prova il golazo dalla distanza ma Innamorati respinge in angolo. Al 36′ st salvataggio miracoloso di Filipponi che intercetta un cross velenoso davanti alla porta di Marcoaldi. Al 42′ st arriva la beffa sempre su ripartenza con Macchini che lanciato a tu per tu contro Camaioni deposita il pallone in rete per l’1-2 finale.

Una gara che sa di amaro per l’Atletico Centobuchi che nonostante le numerose occasioni non è riuscito a trovare il raddoppio e si è fatto sorprendere nel finale.