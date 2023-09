SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esternalizzazioni del Palazzetto, della Piscina comunale e delle mense scolastiche.

Questi i temi al centro della conferenza svoltasi stamane, 7 settembre, in sala consiliare del Municipio di San Benedetto. (Qui i nostri articoli precedenti sul tema)

Presenti alcuni fra gli esponenti dell’opposizione, Paolo Canducci, Luciana Barlocci, Giorgio De Vecchis, Aurora Bottiglieri e Annalisa Marchegiani.

“In nessuna commissione è stata evidenziata la problematica dei dipendenti, i lavoratori stessi ne sono venuti a conoscenza da un giorno all’altro” – ammonisce Paolo Canducci – “Il tutto è avvenuto quasi di nascosto, come se si volesse agire nell’ombra e non far emergere il problema fino all’ultimo. Invece è proprio il ritardo e la mancata programmazione la causa delle difficoltà dei lavoratori”.

“Questa giunta pianifica male e lavora anche peggio – aggiunge Annalisa Marchegiani – Non c’è dialogo con l’amministrazione, il metodo non è quello giusto, non c’è programmazione e quel poco che programma lo fa male. Si scarica tutto sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini, sui quali graveranno costi più alti”.

Della stessa opinione Aurora Bottiglieri, che rincara la dose: “Non è stata nemmeno convocata una commissione sul tema, la mancanza del sindaco si fa sentire. In un periodo come questo, in cui i rincari delle tariffe sono tanti, non si possono mettere ulteriormente in difficoltà i lavoratori, che vedranno il proprio stipendio decurtato e non di poco”.

La consigliera Luciana Barlocci dichiara: “Qui si danno incarichi per sentito dire, non si sa ancora quale sarà la cooperativa. I genitori che hanno i figli che ne dovranno usufruire sono in difficoltà a causa della negligenza dell’amministrazione che si è ridotta all’ultimo momento. I dipendenti si trovano da un giorno all’altro con lo stipendio decurtato. Manca empatia, oltre che la visione. Da opposizione l’unica cosa che possiamo fare è portare alla ribalta questo modus operandi che non porta a nulla di buono”.

“Si agisce nell’improvvisazione – afferma Giorgio De Vecchis – e nelle emergenze si trovano soluzioni raffazzonate. Ci auguriamo che questa amministrazione vada presto a casa, perchè non sta facendo nulla di buono, anzi solo danni”.