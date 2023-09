SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una grandissima novità per il Minibasket e per il mondo della pallacanestro in riviera! Direttamente dall’America arriva il nuovo responsabile tecnico del Minibasket, Raul Cardenas.

Si tratta di un grandissimo campione di caratura internazionale che porterà la sua metodologia innovativa di lavoro già sviluppata attraverso il suo progetto Pounding.

Raul Cardenas, 40 anni, da giocatore ha giocato in NCAA grazie ad una borsa di studio. È stato capitano della nazionale dell’Ecuador parallelamente ad una lunga carriera divisa tra Europa e America. Ha disputato diverse edizioni della Fiba Americas League, l’odierna Champions League, la massima competizione continentale per Club. Ha affrontato in competizione atleti come Delfino e Campazo oltre a tanti atleti NBA ed Eurolega.

Allenatore FIP e FIBA, Allenatore Nazionale FEB, fondatore e Presidente della Cardenas Basketball Academy e della Raul Cardenas Foundation, coach in camp americani dei College di Miami e Orlando.

Ha sviluppato insieme a Nico Stanic il metodo e programma Pounding, un programma di allenamenti con un metodo moderno e rivoluzionario che adesso sbarca in riviera.

“Ringrazio le società Sambenedettese Basket Academy, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket per la fiducia e per la voglia di andare sempre avanti. Sono molto contento di iniziare questa collaborazione per crescere al meglio i nostri giocatori, partendo dal Minibasket. Vi aspetto, a presto”.

Sambenedettese Basket Academy, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket organizzano degli open day gratuiti per tutti i ragazzi e ragazze a partire dai 5 anni.

Possono partecipare alle attività sia chi non ha mai provato il minibasket, sia chi già ha giocato con altre associazioni e vuole venire a provare la differenza del metodo Pounding.

Gli Open Day si terranno con il seguente calendario: