SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Ambito Territoriale Sociale 21 ha disposto l’erogazione di contributi a sostegno degli interventi socio-assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriali iscritti alle scuole del territorio per l’anno scolastico 2023/2024.

La misura ha lo scopo di sostenere economicamente le famiglie degli alunni che frequentano gli istituti scolastici del territorio dell’Ambito ai quali sia stata riconosciuta ai sensi della legge la condizione di sordità (art.1 L. 381/1970 e Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992) o quella di cecità (L. 382/1070, L. 138/2001 e successive modifiche).

Il contributo può essere richiesto per gli alunni iscritti ai nidi d’infanzia, alle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado.

Tra gli interventi per cui è possibile richiedere la misura rientrano:

1) l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare;

2) i sussidi e i supporti all’autonomia;

3) l’adattamento dei testi scolastici (a.s. 2024/2025);

4) la frequenza di scuole o corsi in istituti specializzati.

Le domande dovranno essere redatte sugli appositi modelli disponibili sulla pagina dedicata del sito dell’Ambito Territoriale Sociale 21, www.comunesbt.it/ambitosociale21, o del sito dell’Ente Regione Marche, www.regione.marche.it, entro venerdì 22 settembre 2023.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ambito Territoriale Sociale 21, www.comunesbt.it/ambitosociale21.