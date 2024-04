CUPRA MARITTIMA – Il contributo corrisposto, pari a 150 euro potrà essere impiegato per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Gli studenti e le studentesse interessati, o se minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, possono inoltrare, al comune di residenza la domanda di accesso al contributo attraverso apposita modulistica.

Gli studenti che possiedono i seguenti requisiti possono richiedere la borsa di studio

– residenza nel Comune di Cupra Marittima;

– ISEE 2024* pari o inferiore a 10.632,94 euro;

– studenti frequentanti Istituti scolastici nel territorio di Cupra Marittima e in comuni vicini oppure studenti frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe alle Marche.

Si invita a leggere attentamente l’Avviso del Comune sul sito istituzionale per tutte le informazioni relative a graduatorie, modalità e tempi di erogazione del beneficio.

* prestare particolare attenzione poichè l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità, pena l’automatico rifiuto della domanda di borsa di studio.