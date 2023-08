SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Esprimiamo soddisfazione per come sta procedendo l’esperienza del cinema all’aperto nel Parco Wojtyla, che, dopo un avvio difficoltoso, giorno dopo giorno sta adesso crescendo e iniziando a farsi conoscere sempre di più nella nostra città», così in una nota i membri del Direttivo del Comitato Quartiere Sant’Antonio.

«L’esperienza del Cinema al Parco», continuano i membri del Direttivo, «è una novità di questa estate sambenedettese che si svolge all’interno del nostro quartiere e che è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la società vincitrice del bando comunale triennale per la gestione del cinema all’aperto a San Benedetto del Tronto, la NICHE srl, e l’Associazione Antoniana Eventi, che ormai da più di dieci anni gestisce il Parco Wojtyla grazie al volontariato gratuito e disinteressato dei suoi iscritti. Con questa sinergia, a cui il Comune di San Benedetto del Tronto ha dato fiducia, siamo convinti che il cinema estivo all’aperto abbia trovato finalmente il suo luogo ideale all’interno della nostra città. Infatti, il Parco Wojtyla grazie alla sua posizione urbanisticamente centrale lungo Viale De Gasperi, nei pressi del Municipio, è insieme sia facilmente raggiungibile per la maggior parte dei residenti e turisti di San Benedetto, sia sufficientemente appartato nelle sere d’estate per assicurare una adeguata proiezione delle opere cinematografiche in programmazione, in alcuni casi anche di notevole valore artistico, come ad esempio quelle proposte dal Cineforum Buster Keaton attraverso la sua rassegna di quest’anno di film classici in versione restaurata».

«Il nostro auspicio», concludono i membri del Direttivo del Quartiere Sant’Antonio, «è che il Cinema al Parco Wojtyla possa aprirsi nei prossimi anni sempre di più alla cittadinanza, crescendo e diventando un punto fermo e imprescindibile nella programmazione degli eventi estivi della nostra città. Cogliamo l’occasione, infine, per ricordare come dal 16 agosto inizi l’ultima serie di proiezioni, che riportiamo di seguito, e che vedranno proprio da mercoledì 16 agosto la proiezione del film campione d’incassi di quest’anno cinematografico, l’attesissimo Barbie, che siamo sicuri sarà anche nel Cinema al Parco un film di grande richiamo».