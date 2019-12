Autore del bellissimo gesto la squadra del quartiere Sant’Antonio di Pietro Colucci e Tony Alfonsi, che a giugno ha alzato la coppa del torneo dei quartieri. Donati 500 euro in buoni spesa dei Supermercati Elite alla parrocchia di Sant’Antonio. Presenti alla consegna anche Padre Luigi, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune Emanuela Carboni e Piero Mariani in rappresentanza di Elite. I buoni verranno distribuiti sotto le vacanze natalizie ad alcune famiglie in difficoltà economiche