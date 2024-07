SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ritorna anche quest’estate al parco Wojtyla di San Benedetto “Cinema al Parco”, la rassegna di proiezioni promossa dal comune di San Benedetto e organizzata da Niche s.r.l. in collaborazione con l’associazione Antoniana Eventi.

Si parte lunedì 1° luglio, alle 21,30, con la proiezione del film “La sala dei professori” di İlker Çatak. Seguiranno appuntamenti giornalieri per i quali sarà possibile acquistare i biglietti solo nella serata della proiezione, a partire dalle ore 21. Non sono disponibili, infatti, prevendite per gli appuntamenti successivi né si effettua la vendita online dei biglietti.

Il biglietto, tranne eccezioni, costa € 6,50, ridotto € 5,00 per le persone di età inferiore a 12 anni o superiore a 65.

Ecco la programmazione delle prime due settimane di “Cinema al Parco”:

01/07 La sala professori (biglietto € 3,50)

02/07 Marmolada (biglietto € 3,50)

03/07 La signora della porta accanto

04/07 La chimera (biglietto € 3,50)

05/07 Perfect days

06/07 Un mondo a parte (biglietto € 3,50)

07/07 Un mondo a parte (biglietto € 3,50)

08/07 La zona d’interesse

09/07 Hotspot – Amore senza rete (biglietto € 3,50)

10/07 Persepolis

11/07 If – Gli amici immaginari

12/07 Inside out 2

13/07 Inside out 2

14/07 nessuna proiezione

15/07 La quercia (biglietto € 3,50)

Ritornano anche gli appuntamenti della rassegna dedicata al cinema d’autore “Effetto Notte” del cineforum “Buster Keaton”, sempre all’aperto al parco Wojtyla. Quest’anno gli appuntamenti si articoleranno in due sezioni: una prima, a partire dal 3 luglio, dedicata ai grandi classici del cinema in versione restaurata; la seconda, che prenderà il via il 31 luglio, riguarderà invece, la scoperta dei migliori talenti del cinema italiano contemporaneo. Le proiezioni di “Effetto Notte” hanno un costo di € 5,00 a spettacolo, oltre agli oneri di tesseramento del cineforum.

Ecco la programmazione della rassegna “Effetto Notte” della prima sezione:

03/07 La signora della porta accanto

10/07 Persepolis

17/07 Il giardino delle vergini suicide

24/07 L’odio

31/07 El paraiso

07/08 Dall’alto di una fredda torre

14/08 La bella estate

22/08 Come pecore in mezzo ai lupi

28/08 Io e il Secco