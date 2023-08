SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Si è chiusa il 28 agosto la prima stagione di Cinema al Parco nell’arena cinematografica allestita presso il Parco Wojtyla, partita regolarmente meno di un mese fa, il 31 luglio scorso, con la proiezione di Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti», comunica con una nota Tony Alfonsi, il presidente dell’Associazione Antoniana Eventi che, dal 2010, ha in gestione il parco comunale di Via Lombardia.

«In queste settimane» continua Alfonsi «ci risultano essere stati circa 1.400 gli spettatori paganti al cinema all’aperto del Parco Wojtyla, un numero maggiore non solo alle presenze registrate sotto il periodo Covid nel 2020 e 2021 nella precedente arena cinematografica cittadina allestita nel giardino dell’ex GIL, ma anche superiore agli spettatori medi risultanti negli anni prima del Covid sempre nel giardino ex GIL. Infatti, nel 2017 e 2018 gli spettatori paganti risultarono essere circa 2.000, ma lungo un periodo di più di due mesi, quindi con una media giornaliera di circa 35 spettatori a serata a fronte dei 50 registrati in questo primo anno nel parco in Viale De Gasperi. Questo a dimostrazione della validità della scelta compiuta a favore del Parco Wojtyla come luogo per le proiezioni cinematografiche estive nella nostra città».

«Desidero infine ringraziare a nome dell’Antoniana Eventi», conclude il presidente Alfonsi, «la società NICHE srl nelle persone del titolare Nicola Verolini e della responsabile per le proiezioni al parco, Simona Ranalli, che hanno curato lo svolgimento di questa prima stagione di Cinema al Parco, e con cui credo si sia impostata una valida e solida collaborazione anche per gli anni futuri, e il Cineforum Buster Keaton nella persona del Presidente Piero Paoletti, per la rassegna proposta di classici del cinema in versione restaurata. Sono convinto che l’esperienza di Cinema al Parco nell’arena cinematografica del Parco Wojtyla crescerà nei prossimi anni, diventando un appuntamento fisso nel calendario degli eventi estivi della nostra città».