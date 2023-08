CENTOBUCHI – Dopo l’annuncio dell’avvio del Settore Giovanile, l’Atletico Centobuchi ufficializza il primo tassello del nuovo progetto: Gennaro Grillo sarà il Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile.

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica un graditissimo ritorno: Gennaro Grillo sposa il progetto biancazzurro e dopo aver guidato la Prima squadra nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 torna nelle vesti di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile.

Grillo, classe 1965, è originario di Napoli e la sua carriera calcistica inizia tra le fila delle giovanili della squadra della sua città per poi passare al Crotone, Ischia e Casertana. Nel 1992 indossa la maglia della Sambenedettese dove milita quattro stagioni in Serie C. Vestirà poi le casacche di Nocerina, Catania e Taranto in C2, Real Marcianise e Rosetana in Serie D.

Chiusa la carriera da giocatore nel 2004, sceglie di allenare e vince il campionato di Promozione con il Cologna Paese. Sempre in Abruzzo guida il Sambuceto e il Pontevomano, porta il Mosciano in Eccellenza e nelle seguenti due stagioni del massimo campionato regionale disputa i play-off.

Dopo varie stagioni tra Giulianova, Cologna Paese e Atletico Piceno ottiene due salvezze all’Atletico Centobuchi. Ad accoglierlo il Presidente del Settore Giovanile, Paolo Castiglione, e il vicepresidente, Andrea Barassi”.