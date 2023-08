SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per sostenere il diritto allo studio, anche per l’anno scolastico 2023/2024 l’amministrazione comunale concede buoni del valore di 30,00 euro per l’acquisto di materiale didattico (“kit scuola”) per i bambini o ragazzi facenti parte di famiglie con reddito basso.

Le famiglie che intendono fare domanda devono possedere un’attestazione Isee pari o inferiore a € 10.632,94 e i bambini o ragazzi devono frequentare la scuola primaria o la scuola secondaria di 1° grado ed essere residenti nel comune di San Benedetto del Tronto.

Il kit scuola potrà essere speso negli esercizi commerciali territoriali (cartolerie, tabaccai, ecc.) che hanno aderito all’iniziativa e sarà assegnato fino a esaurimento della somma disponibile in bilancio sulla base di una graduatoria redatta con riferimento all’Isee (primi in graduatoria risulteranno i nuclei con valore Isee più basso).

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune fino al 31 agosto 2023. Il modello di domanda è disponibile sul sito www.comunesbt.it (percorso Aree Tematiche → Servizi Sociali → Kit per la scuola – Anno scolastico 2023/2024) oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP e il Servizio Politiche Sociali. I beneficiari del buono potranno poi a ritirarlo presso l’esercente selezionato al momento della domanda a partire dal 13 settembre 2023.

Per informazioni si possono chiamare i numeri 0735 794259 e 0735 794482 o ci si può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735 794555).