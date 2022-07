SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta a tutti i commercianti operanti nel territorio cittadino interessati a partecipare all’iniziativa per il rilascio del “kit scuola”.

Il “Kit scuola” consiste in un buono acquisto del valore di 30 euro per l’acquisto di materiale didattico per l’anno scolastico 2022/23 da assegnare a famiglie residenti a San Benedetto del Tronto che hanno figli iscritti alla scuola primaria e secondaria di I grado e hanno un Isee inferiore a determinati limiti.

I commercianti che decideranno di partecipare all’iniziativa saranno inseriti nell’elenco degli “Esercenti Kit Scuola” e quindi autorizzati a corrispondere le forniture a coloro che esibiranno il buono. L’amministrazione comunale corrisponderà poi all’esercente il corrispettivo dovuto per ogni buono.

Per partecipare all’iniziativa, i titolari delle attività commerciali devono presentare domanda utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune, www.comunesbt.it (percorso L’Amministrazione → Altri Bandi e Avvisi), firmato e completo di tutti i documenti indicati, entro e non oltre le 12 di venerdì 5 agosto 2022. Le domande dovranno essere inoltrate per Posta Elettronica Certificata – PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it.