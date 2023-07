MONTEPRANDONE – In occasione del nuovo anno scolastico 2023/2024, al fine di garantire il fondamentale diritto allo studio, l’Amministrazione Comunale ha previsto l’erogazione di “buoni spesa per acquisto materiale didattico” a sostegno delle famiglie, i cui figli frequentano la scuola dell’obbligo: primaria, secondaria di primo grado e primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

L’intervento integrativo in favore delle famiglie, con ISEE MINORI 2023 pari o inferiore a 10.632,94 euro, consiste nell’assegnazione di un buono spendibile presso le cartolibrerie del territorio comunale che aderiscono a tale iniziativa. Il valore del buono è pari a 25 euro per ciascun figlio. L’offerta riguarda l’acquisto di materiale didattico con l’esclusione dei libri di testo.

I buoni saranno concessi ad esaurimento fondi ai beneficiari aventi diritto ed inclusi in una graduatoria formulata in base all’ISEE. Il termine ultimo per l’utilizzo dei buoni presso le cartolibrerie del territorio convenzionate è fissato al 31/12/2023. È inoltre fatto divieto di scomputare in denaro i buoni non utilizzati.

La domanda, disponibile sul sito del comune all’indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it, dovrà essere presentata entro il giorno 31 agosto 2023, con una sola delle seguenti modalità: via e-mail a protocollo@comune.monteprandone.ap.it e via P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo – Delegazione Comunale di via delle Magnolie di Centobuchi.