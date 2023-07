CIRÒ MARINA – L’Happy Car Samb Beach Soccer gioca una grande partita e si arrende solo alla lotteria dei rigori, con Catania FC che vince 11-10 nella gara d’esordio a Cirò Marina valida per la settima giornata Serie Aon 2023.

Mister Oliviero Di Lorenzo schiera il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Miceli-Addarii-Raphael Silva, ma i suoi vanno subito sotto complice il classico gol dell’ex siglato da Sirico. I rossoblù reagiscono con tanto carattere e trovano il pareggio di Alessandro Mascaro, poi i siciliani ripassano avanti con una magia di Ott e lo stesso Mascaro completa il botta e risposta firmando la doppietta personale che permette alla Samb di andare al primo riposo in perfetto equilibrio.

La ripresa si apre con la meravigliosa rovesciata di capitan Luca Addarii che vale il sorpasso, ma Catania FC non demorde e torna in parità con il guizzo del brasiliano Luis Enrique. Nel terzo periodo e nel successivo overtime il risultato non cambia più e così si va ai rigori: vince Catania nonostante le super parate di Paterniti, con una sfortunata Samb che resta a quota 6 punti in classifica.

Sabato 22 luglio, comunque, la banda Di Lorenzo avrà subito l’occasione del riscatto: servirà battere Roma Beach Soccer (ore 16.45 in diretta streaming sulla pagina Facebook rossoblù) per qualificarsi matematicamente alle finali Scudetto di Viareggio.