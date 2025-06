Di Alessio Lattanzio

TERRACINA – L’Happy Car Sambenedettese Under 20 conclude la tappa a Terracina con una sconfitta per 0-2 contro il Napoli BS rimediata al termine di una gara combattuta.

E’ la Samb, però, a rendersi più pericolosa nel corso del primo tempo con la traversa colpita da De Baptistis in acrobazia e con un insidioso tiro al volo di Giordani che si stampa sul palo.

Nella ripresa il Napoli reagisce e alla prima occasione su calcio di punizione si vede negato il vantaggio solo dal legno. I ragazzi di mister Giaccio guadagnano anche un tiro libero sul quale si esalta il portiere rossoblu Giordani che sventa la rete dello 0-1 con un intervento miracoloso.

Nel terzo tempo i Biancazzurri non smettono di crederci e in pieno recupero trovano il sorpasso sulla Samb con la girata in area di Caliò. In poco tempo riescono anche a chiudere i giochi con il raddoppio di Salvati.

A causa di questa sconfitta per 0-2, i ragazzi di mister Italiano falliscono la qualificazione alle Fasi Finali di Cirò Marina, nonostante arrivassero da due vittorie consecutive contro Futsal Vasto BS e Cagliari BS. Torneranno in campo nella tappa casalinga di San Benedetto del Tronto valida per la Coppa Italia Under 20 debuttando negli ottavi di finale mercoledì 2 Luglio alle ore 20.30 con il Cagliari BS.

Happy Car Sambenedettese: Giordani, Bastiani, Capriotti, Pompei, Onori, De Baptistis, Nannuzzi, Contessi, Cameli, Mandolesi, Ragni, Pinto. Allenatore Giammario Italiano

Napoli BS: Marra, Ciotola, Savarese, Magnolia, Iliano, Palladino, Coppola, Caliò, Onotri, Poerio, Salvati, Di Palma. Allenatore Giuseppe Giaccio