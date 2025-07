TIRRENIA – L’Happy Car Sambenedettese conclude la tappa di Tirrenia battendo per 1-5 la Roma e qualificandosi come quinta in classifica alle Final Eight di Cirò Marina.

I rossoblu mettono la partita in discesa fin dal primo tempo, grazie alla doppietta del numero 10 Gori, che sblocca il match poco dopo il fischio d’inizio e raddoppia sfruttando l’ottimo assist di Battini.

Nel secondo tempo continua il dominio della squadra di mister Di Lorenzo, che si porta a più tre con Bernardo che sfrutta un fallo laterale battuto sul secondo palo da Addari. Ed è proprio il capitano della Samb a siglare il successivo 0-4 con un bel tiro al volo che entra nella storia dell’Happy Car: per Addari, infatti, si tratta del suo 100° gol con la maglia rossoblu.

La Roma, però, non perde le speranze e nel terzo tempo accorcia le distanze con la rete sottoporta di Miola. La Samb non si spaventa e mette al sicuro il risultato con la tripletta di Gori su calcio di punizione che infrange definitivamente i sogni di rimonta dei giallorossi.

Una prestazione sicuramente positiva per i rossoblu, che con questa larga vittoria concludono il campionato al quinto posto. Ora avranno tempo per prepararsi alle Final Eight di Cirò Marina, che inizieranno giovedì 7 agosto affrontando ai quarti di finale Farmaè Viareggio.

Roma Bs: Paccariè, Loru, Poltronetti, Miola, Cola, Cedro, Musilli, Saba, Ortolini, Neroni, El Hammamia, Giordani. Allenatore Gianluca Flamini

Happy Car Sambenedettese: Battini, Giordani, Paulinho, Bokinha, Paolini, De Baptistis, Gori, Ragni, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii. Allenatore Oliviero Di Lorenzo