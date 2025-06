ALGHERO – La Samb vince ancora e si porta a punteggio pieno in testa alla classifica.

Sono proprio i rossoblu a passare in vantaggio, a siglarlo ci pensa Gori che prima si guadagna un calcio di punizione e poi lo trasforma non lasciando scampo a Chiodi. Sempre nel corso del primo tempo i ragazzi di Di Lorenzo raddoppiano con Paulinho, che imbeccato con le mani da Battini fa partire una bordata sul primo palo che buca l’estremo portiere lombardo. Samb che rischia poco nel primo tempo fino alla prodezza in rovesciata di Pintado, uno dei migliori dei suoi, che permette alla sua squadra di accorciare le distanze. Tiro imparabile che si incastra all’incrocio dei pali. Prima frazione di gioco che dunque finisce così senza troppe altre emozioni.

Nel secondo tempo a trovare per prima la via del goal è sempre la Samb con la prima rete della giornata di Bokinha che, come prima era successo con Paulinho, viene pescato da Battini e riesce a girare in porta il goal del 3-1. L’estremo difensore della Happy Car quest’oggi è risultato infatti decisivo con il suo gioco in fase di impostazione, che ha creato non pochi grattacapi alla squadra di mister Cataldo. Poco dopo sempre i rossoblu sfiorano il quarto goal con Bernardo Botelho che trova una super risposta di Catena, subentrato a Chiodi. Quarto goal che arriva allo scadere del tempo, a siglarlo è stato il capitano Luca Addarii assistito proprio dal brasiliano Botelho.

Terzo tempo che vede poi il tentativo di rientro di Città di Milano, dopo due minuti dal fischio dell’arbitro, infatti, viene assegnato un calcio di rigore ai biancorossi per un tocco di mano di Paulinho. Dai 9 metri non sbaglia Pintado, il portoghese sigla quindi così la sua doppietta personale. A 4 minuti e mezzo dal termine la partita da l’illusione di potersi riaprire con Città di Milano che si riporta a -1 con un altro bel goal, in questo caso segnato da Lourenço. Come detto è però solo un’illusione poichè la Sambenedettese la chiude definitivamente con il secondo goal di Bokinha.

Samb che dunque vince ancora, si porta a punteggio pieno e da segnali importanti alle altre pretendenti.