SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Campionato di Serie D è quasi alle porte, infatti, si inizierà domenica 3 settembre 2023 e terminerà domenica 5 maggio 2024. Intanto, come ogni fine stagione, ad infuocare l’estate, oltre al gran caldo di questi giorni, è sicuramente il calciomercato.

Andiamo a vedere insieme quali sono fino ad oggi le riconferme e i colpi delle squadre marchigiane.

Partiamo dalla squadra più vicina a noi, cioè il San Benedetto Calcio. Dopo aver cambiato nome (prima Porto d’Ascoli) la società di Vittorio Massi si è già mossa in termini di acquisti. Il primo è sicuramente mister Lauro, arrivato dopo l’esperienza in Serie C con l’Alessandria, che siederà sulla panchina rossoblu.

Il nuovo tecnico può contare in difesa sull’esperienza di Sirri, arrivato dal Brindisi, e Sbardella proveniente dal Cynthialbalonga. Per il centrocampo si può contare sul sambenedettese Paolini e dal Notaresco ecco Scimia. Per il reparto offensivo ufficiali Cardoni dal Montegiorgio, cresciuto nelle giovanili della Sambenedettese, e il fantasista ex Porto d’Ascoli Battista. A far rumore in Riviera sono anche gli acquisti di Alessandro e Tomassini entrambi sono attaccanti da doppia cifra. Tra gli under potrebbero aggregarsi alla rosa anche Pietropaolo e Evangelisti.

A poco più di 30 km di distanza c’è l’Atletico Ascoli, che per la prima volta approda nella massima serie dilettantistica dopo aver vinto il campionato di Eccellenza.

Al timone rimane mister Pirozzi, accostato qualche tempo fa anche alla panchina della Sambenedettese ma l’operazione non andò buon fine. Tra i riconfermati l’ex sindaco di Amatrice può contare in difesa su capitan Casale, Sabatini, Mattei, Cicconi, Felicetti e Marucci. Per il centrocampo rimangono anche Marini e Vechiarello e davanti inamovibile l’ex Sambenedettese e Porto d’Ascoli Minnozzi.

Ma non solo ci sono anche dei nuovi volti: ecco il difensore Baraboglia dal Montegiorgio e dall’Ascoli arriva in prestito Camilloni. Dal Porto d’Ascoli firmano i centrocampisti Clerici e D’Alessandro e nello stesso reparto arriva dall’Aquila Diarra. In zona gol si può contare sull’attaccante ex Atletico Azzurra Colli Ciabuschi e dal Fano è ufficiale l’approdo in bianconero di Severini.

Dopo la vittoria della finale play-off della scorsa stagione e l’addio di mister Mosconi, anche il Fano è pronto a ripartire: in panchina arriva l’ex Avezzano Scorsini. Tra le conferme, al momento, c’è solo l’attaccante Serges e tra i volti nuovi, sempre tra gli attaccanti, ci sono Odianose, ex Vis Artefa, e Tenkorang, proveniente dal Montegiorgio. I granata, però, hanno presentato nelle ultime ore la richiesta di ripescaggio per la Serie C. Si attendono eventuali ufficialità.

Tra le altre marchigiane non può passare inosservata anche la Vigor Senigallia dopo il gran campionato disputato nel 2022-2023 da neopromossa. Da Senigallia non si muove mister Clementi e dal suo canto anche una buona parte della rosa: capitan Pesaresi, D’Errico, Marini, Bartolini, Gambini, Mancini, Baldini, Galluzzi, Bucari, Tomba, Kerjota, Pierpaoli, Sarti, Mori, Alessandroni e Vrioni. Nonostante le numerose riconferme i rossoblu hanno anche dei volti nuovi: dal Tolentino arriva Capezzani e dall’Osimana Scheffer.

Il girone F vedrà un’altra neopromossa ovvero il Fossombrone arrivato in Serie D grazie alla vittoria dei play-off. Resta mister Fucili e anche qui, come la Vigor, ci sono tante conferme: Conti, Bucchi, Pandolfi, Pagliari, Battisti (ex Porto d’Ascoli), Palazzi, Mea, Camilloni, Fraternali e Spaccazocchi. L’unico volto nuovo è Rovinelli, che ha appena terminato la stagione al Porto d’Ascoli, per lui un ritorno in rossoblu.

L’ultima squadra che rimane è l’A.S. Sambenedettese: Renzi ha presentato l’iscrizione e bisognerà aspettare il 24 di luglio per capire se verrà ammesso. Intanto, però, per quanto riguarda il calciomercato vi è il silenzio più assoluto.