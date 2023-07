CATANIA – L’Happy Car Samb combatte a lungo colpo su colpo, ma viene condannata dagli episodi e cade 1-4 con la capolista Napoli all’esordio nella seconda tappa Serie Aon 2023 in corso di svolgimento a Catania.

Mister Oliviero Di Lorenzo schiera il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Miceli-Ryan-Raphael, ma i rossoblù chiudono sotto 0-2 il primo periodo a causa dei gol firmati Antonio e Moxedano.

Nella ripresa per i partenopei segna anche Palmacci, poi il fuoriclasse brasiliano Raphael Silva scarica un missile da piazzato e rimette la Samb in vita a pochi istanti dal nuovo intervallo.

Nel terzo e ultimo periodo, però, i rossoblù non riescono a pungere con decisione e Napoli chiude definitivamente i giochi con la doppietta personale di capitan Moxedano.

Addarii e compagni restano così a quota 3 punti in classifica dopo altrettante gare giocate in campionato (turno di riposo già scontato) e venerdì c’è la super sfida contro i campioni d’Italia del Pisa (sempre alle ore 17.15 in diretta streaming sulla pagina Facebook rossoblù e canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti).