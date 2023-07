SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il secondo giorno di main draw della San Benedetto Tennis Cup, torneo ATP Challenger 100 ospitato dal Circolo Tennis Maggioni, ha visto esordire i nomi più blasonati in gara in una grande cornice di pubblico.

Ad aprire le danze sul Centrale è toccato alla star indiscussa della competizione, il due volte semifinalista di Wimbledon Richard Gasquet. Complice il caldo, il 37enne francese non è parso in forma smagliante, ma il qualificato Serafini è riuscito a tener testa soltanto per un set al ritmo dettato dalle sue leggendarie pennellate di rovescio: la partita si è chiusa sul punteggio di 7-5 6-2. Tanti gli applausi del pubblico sambenedettese per l’ex predestinato d’Oltralpe, che questa sera affronterà il 19enne pesarese Luca Nardi. Il numero 154 del ranking, uomo di punta del tennis marchigiano e prospetto d’élite a livello mondiale, dovrà però trovare quella continuità che finora gli è mancata per minare le certezze della testa di serie numero 1.

Vittoria anche per il campione 2017 del torneo, Albert Ramos-Vinolas. Lo spagnolo ha faticato più del previsto contro Julian Ocleppo: il figlio di Gianni, in crescita in questa prima metà di 2023, ha lottato alla pari per lunghi frangenti dell’incontro con l’ex numero 17 ATP. Il finalista di Monte-Carlo ’17, che domani affronterà l’italo-argentino Darderi, rimane tra i favoriti per la vittoria finale.

Il programma sul Centrale si è chiuso con il ritorno in Riviera di Benoit Paire. Il nativo di Avignone, giocatore di culto tanto talentuoso quanto incostante, ha dato prova della sua fama complicandosi la vita “à la Paire” mentre era in netto vantaggio sul giovane pisano Francesco Maestrelli. L’italiano sembrava in grado di sfruttare l’occasione, conquistando in rimonta il secondo set e portandosi avanti sul 5-2 nel terzo parziale, con il francese in evidente crisi di nervi. Dopo aver disintegrato la sua Babolat tra gli applausi ironici del pubblico, Paire è letteralmente rinato: con un parziale di 5 game a 0 e una spettacolare chiusura in stop-volley si è aggiudicato una partita folle. Affronterà domani lo spagnolo Sanchez Jover.

Negli altri campi, da segnalare uno straordinario Kimmer Coppejans (ex numero 97 ATP), che lascia soltanto due game al malcapitato Federico Arnaboldi, e il buon esordio del cileno Alejandro Tabilo, che ha la meglio sull’argentino Genaro Olivieri in due set lottati. Vittorie anche per Flavio Cobolli e Ricardas Berankis.

Il programma di oggi, mercoledì 12 luglio, partirà alle 17 con Cobolli-Casanova: oltre all’appuntamento serale (ore 21.30) con il big match Nardi-Gasquet, grande spazio sarà riservato al torneo di doppio.