SAN BENEDETTO – Su invito del Sindaco Antonio Spazzafumo, nella mattinata di mercoledì 11 giugno si è tenuto, presso la sede comunale, un incontro istituzionale, durante il quale si è tornati a discutere della proposta di riqualificazione del Circolo Tennis Maggioni.

Con soddisfazione reciproca è stato definito un accordo sull’iter procedurale da seguire per giungere all’affidamento diretto della struttura al CT Maggioni, auspicabilmente entro la fine dell’anno.

Questo passaggio permetterebbe di avviare i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto, con l’obiettivo di riportare già dal prossimo anno a San Benedetto del Tronto il prestigioso torneo ATP Challenger.

A tal proposito, il direttore delle edizioni precedenti, Giorgio Garcia Agreda, è già al lavoro con l’ATP per individuare una data utile per l’inserimento in calendario.