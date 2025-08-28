SAN BENEDETTO – Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia al circolo tennis Maggioni, dove un uomo di 45 anni, Alessio Ruggiero, è deceduto in seguito a un improvviso malore mentre si stava allenando.

Originario di Acquaviva Picena e tesserato agonisticamente per il circolo di Cupra Marittima, era un volto noto nel mondo tennistico locale. Regolarmente iscritto alla Federazione Italiana Tennis, partecipava a tornei ufficiali ed era molto apprezzato per la sua passione e costanza.

Il dramma si è consumato mentre l’uomo era impegnato nel riscaldamento sul tapis roulant: si è improvvisamente accasciato a terra sotto gli occhi increduli e impotenti dei presenti.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto e ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.

La notizia ha suscitato profonda tristezza tra gli sportivi del territorio e non solo, che lo ricordano come una persona genuina, sempre sorridente e con una grande passione per il tennis.