SAN BENEDETTO – Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia al circolo tennis Maggioni, dove un uomo di 45 anni, Alessio Ruggiero, è deceduto in seguito a un improvviso malore mentre si stava allenando.
Originario di Acquaviva Picena e tesserato agonisticamente per il circolo di Cupra Marittima, era un volto noto nel mondo tennistico locale. Regolarmente iscritto alla Federazione Italiana Tennis, partecipava a tornei ufficiali ed era molto apprezzato per la sua passione e costanza.
Il dramma si è consumato mentre l’uomo era impegnato nel riscaldamento sul tapis roulant: si è improvvisamente accasciato a terra sotto gli occhi increduli e impotenti dei presenti.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto e ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.
La notizia ha suscitato profonda tristezza tra gli sportivi del territorio e non solo, che lo ricordano come una persona genuina, sempre sorridente e con una grande passione per il tennis.
articoli CORRELATI
BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU!
Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali
Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest.clicca qui per saperne di più
Lascia un commento