GROTTAMMARE – Altra grande gratificazione per il regista Vincenzo Palazzo e l’ associazione grottammarese Artistic Picenum, selezionati alla fase finale della rassegna internazionale canadese, Toronto Film Festival.

Dopo il LiftGlobal Network in Inghilterra e l’Hiff Love&Hope di Barcellona in Spagna, anche nell’America del Nord si iniziano ad apprezzare i contenuti e la tecnica di regia presentati in questo ultimo lavoro di cortometraggio. Basti pensare che lo short movie “L’ultimo Saluto” è stato selezionato come cortometraggio indipendente per un massimo di 300 produzioni scelte su scala mondiale.

Nel cast, oltre agli attori protagonisti Lea Mornar, Clizia Fornacier e Stefano Antonucci, hanno partecipato nel ruolo di comparse anche gli associati dell’Artistic Picenum, Bherny Novelli, Carmela Lucia Stigliano e Michele Rossi, nonché l’azienda vinicola Carminucci come testimonial di prodotto.

Lo short movie è stato recentemente presentato nella perla dell’ adriatico, alla prima edizione di Grottammare Ciak, andata in scena lo scorso 13 Maggio al Teatro delle Energie ed è entrato in classifica nella versione inglese “The Last Greeting“. Appositamente pensata per il pubblico internazionale, ha centrato le classifiche di Spagna, Inghilterra e Canada, incontrando l’interesse e il gusto di paesi comunque distanti e diversi.

Il presidente dell’Artistic Picenum, Giuseppe Cameli, ha commentato: “siamo molto orgogliosi della collaborazione artistica intrapresa con il talentuoso filmmaker Vincenzo Palazzo. Dopo il successo del primo lavoro Anna nei circuiti italiani, dedicato all’ Alzheimer, quest’ultimo lavoro sta riscuotendo successo ed apprezzamento internazionale, affrontando con coraggio la violenza di genere. Non è facile, come produzioni indipendenti, centrare questi obiettivi in svariate culture occidentali. Ciò ci rende consapevoli della buona scelta fatta. Abbiamo scommesso nella diversificazione, attraverso l’ arte dello short movie di qualità ed al passo con tematiche contemporanee. Dedichiamo questa ennesima gratificazione al compianto Marco Meconi, che per primo appoggiò con grandissimo entusiasmo questa nostra intuizione“.

Il cortometraggio in questione affronta non soltanto una tematica molto delicata oggigiorno, ma lo fa con un’inquadratura rivisitata e inaspettata, ma assolutamente reale. L’Artistic Picenum e il regista Vincenzo Palazzo sono legati da un rapporto artistico, ma anche di stima e amicizia. Una scommessa e fiducia reciproche che si sono concretizzate in un intesa ed un lavoro vincenti. Una testimonianza, davvero a misura d’uomo, di come un’associazione policulturale neo-nata e un regista indipendente siano la giusta mossa per un eccellente lavoro.

L’ Artistic Picenum porterà in scena prossimamente live delle assolute novità tra Ripatransone, Grottammare e Pedaso. Prossimo evento all’ Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone il 15 Luglio con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli e il 16 Luglio con Valentina Persia: un weekend che promette grandi sorprese ed esilarante comicità. Un’ Associazione, dunque, che si sta sempre più affermando, in meno di un mandato triennale, come ente rivelazione del terzo settore piceno e che aspetta il suo gentile pubblico per condividere l’ estate 2023.

Per tutte le informazioni, far riferimento ai canali social Facebook, Instagram e Linkedin o chiamare il numero 347/5406630.