GROTTAMMARE – Si è svolta nelle prime ore di domenica 31 agosto alla terrazza sul mare Tesino l’alba musicale, una novità dell’Artistic Picenum che si è rivelata vincente.

Ad esibirsi il violinista Valentino Alessandrini, il pianista Samuele Giacomazzi, la danzatrice aerea Rossella Campolungo, l’attrice Rachele Morelli e il pittore Ciro Stajano.

Presenti all’evento il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, la consigliera comunale Rossella Moscardelli e l’ assessore Alessandra Biocca.

Ultimo appuntamento agostano dell’Artistic Picenum, con il presidente Giuseppe Cameli che si è espresso così:” Concludiamo una stagione estiva ricca di appuntamenti e di nuove conoscenze e consapevolezze artistiche. Credo che siamo stati capaci ,con coraggio e sacrificio, di donare dell’ interessante leggerezza, confermando il successo di iniziative come Il Kursaal Dancing, il Gran Ferragosto e la Festa del patrono ed incrementando al contempo l’ offerta, con nuove iniziative lungimiranti”.