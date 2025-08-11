GROTTAMMARE- Oltre settanta performers saranno protagonisti a Grottammare, durante la settimana di ferragosto, di tre eventi targati Artistic Picenum.

Si partirà mercoledì 13 agosto, alle ore 21,30, con il format ” Kursaal Dancing“, in cui la piazza sarà adibita a sala da ballo, con l’ intento di riscoprire un luogo simbolico della perla dell’ Adriatico. In scena la scuola Alma Negra, diretta da Ibrahim Sherif e Denise D’ Aniello, con i seguenti ballerini di latino americano: Maria Elda Mariani, Federica Paci, Matteo Maurizi, Emanuela Chiappini, Jennifer Marchionni, Pamela Ficcadenti, Sara Mignini, Sofia Trobbiani, Dario Celani, Dario Corsetti, Veronica Berardi, Consuelo Samane’, Oksana Korobkova, Jessica Penalva e Davide Angelici. L’apertura sarà, invece, affidata al Gruppo Danza del Ventre Amar Shahin Belly Dance con Lina Viviani, Paola Gabriella Tanzi, Rossella Coretti, Angelica Pezzuoli, Silvia Egidi, Lorella Taffoni, Viktoriya Moskal’ Chuck, Elisabetta Di Biagio e Marcella Giudici. Si esibirà anche il celebre duo italiano Elettroshock, composto dalle voci di Mary Wild e Delma, finalisti al Premio Mia Martini, alla Kermesse Una Voce per San Marino e in classifica a Radio Kiss Kiss e nelle più seguite radio indipendenti italiane con la hit “ Eurodance“. Spazio, infine, al ballo di gruppo per il pubblico, grazie a Secondo Mignini e al Club Ischia 1 di Grottammare.

Il 14 agosto, sempre alle ore 21,30, sarà la volta di “Gran Ferragosto Family“, un nuovo format dedicato al mondo della famiglia con protagonista la vivace band VHS. Ci sarà un omaggio al mondo cartoon, con tutti i migliori successi di Walt Disney rivisti in chiave rock: da Aladin alla Bella e La Bestia, da Oceania a Frozen, da Re Leone alla Sirenetta. Regina Carbone, Luca Pignatti, Davide e Giorgio Trovarelli, Fabio Vesperini e Gianmarco Perrini animeranno piazza Fazzini e regaleranno ore magiche per il mondo dei più piccini. Terzo appuntamento, infine, il 15 agosto, alle ore 21,30, con l’ energia dei Level Up, una band rivelazione del territorio, che fa musica anni ’90 e 2000, con Paulina Pieprzka, Andrea De Blasi, Giorgio Massi, Andrea Giardina, Stefano Proietti e Sergio Grandoni. Gli spettacoli saranno condotti da Lea Calvaresi e Paulina Pieprzka, volti noti dell’ Artistic Picenum.

“Parola d’ ordine: vivere le piazze della città. Siamo orgogliosi di portare in scena entusiasmo e vitalità giovanile, in svariate forme artistiche. Sono sicurissimo che il talento del nostro territorio coinvolgerà tutti e donerà della sana e mai banale leggerezza. Ringrazio l’ amministrazione comunale per la fiducia concessa e per la condivisione di progetti sostenibili nelle date strategiche dell’ estate e ,infine, tutto lo staff associativo coinvolto – ha dichiarato Giuseppe Cameli a nome dell’ ente policulturale.

L’ingresso è gratuito.