MACERATA – Nuova avventura per due pilastri ex Porto d’Ascoli.

La Maceratese ha ufficializzato nelle scorse ore l’approdo in biancorosso di Giordano Napolano e Matteo Sensi. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del club.

Giordano Napolano e Matteo Sensi sono della Maceratese. Approdano in biancorosso dopo una stagione più che positiva in D al Porto D’Ascoli. Napolano, giocatore dalla totale duttilità tattica offensiva (può ricoprire praticamente tutti i ruoli) vanta una lunga e prolifica carriera in serie D. Sensi, granitico difensore centrale, è stato colonna della compagine biancoazzurra per un decennio tra Eccellenza e quarta serie. Entrambi sono elementi di livello indiscusso.