SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicina l’inizio della San Benedetto Tennis Cup 2023, torneo internazionale di tennis che quest’anno si presenta portando con sé novità di rilievo, e addirittura una prima mondiale a livello Challenger su terra battuta: l’”occhio di falco” Hawk-Eye, sistema di moviola molto avanzato. La competizione prenderà il via domenica 9 luglio, per concludersi domenica 16.

«L’edizione di quest’anno del nostro torneo, che ha fatto un upgrade a Challenger 100, è cresciuta sotto vari aspetti» – spiega il Presidente Afro Zoboletti – «Ciò ha richiesto un grosso sforzo da parte del CT: ringrazio il Comune, la Regione Marche e le aziende a noi vicine che contribuiscono alla riuscita del torneo. Detto questo, ci sarà l’allestimento di una tribuna maggiorata lato Est, che verranno rimosse alla fine del torneo, fino a 980/990 posti. È uscita già l’entry list provvisoria, che presenta tra le teste di serie nomi di rilievo come quelli di Albert Ramos-Vinolas, campione nel 2017, il campione uscente Raul Brancaccio e Benoit Paire. Il taglio è attualmente fissato al numero 180 del ranking. Le wild card sono incerte, aspettiamo cosa fare seguendo con attenzione ciò che succede a Wimbledon. Qualche terraiolo forte potrebbe iscriversi. Sono due le grandi novità rispetto all’anno scorso: una produzione televisiva tricam con regia televisiva e Hawk Eye per la prima volta in un Challenger. È una prima mondiale, grazie a Crionet che è stato il promotore di questa cosa.

Altra novità: nella serata finale non ci sarà spazio solo per lo sport, ma anche per il concerto del mezzosoprano Giusy Piunti e del trombonista Lito Fontana, che saranno accompagnati da un pianoforte. Questa domenica, invece, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”, sarà nostro ospite il giornalista di Sky Paolo Assogna. Ci sarà una novità anche per la zona food: una partnership con lo staff di Anghiò, di Stefano Greco, e ci sarà una serata dedicata al brodetto”.

È intervenuto telefonicamente alla conferenza stampa anche il CEO di Crionet – azienda che si occupa dell’organizzazione del torneo – Giorgio Garcìa Agreda: “Volevamo differenziare il nostro torneo dal circuito Challenger: avremo Hawk Eye, e i giocatori lo potranno chiamare infinite volte. Sarà divertente anche per loro. Il torneo si presta per tanti motivi: abbiamo anche assicurato un’ospitalità e un’infrastruttura di un certo livello. La produzione tricam coprirà tutto il torneo con diretta su SuperTenniX e qualche spazio nel palinsesto di SuperTennis TV. Attendiamo notizie sulle wild card già da settimana prossima”.

Proprio le wild card potrebbero rappresentare un ulteriore punto di forza della competizione: si vocifera che tra i potenziali candidati ad entrare in tabellone ci sono nomi di giocatori che hanno fatto la storia del tennis. Fantasticare è legittimo, ma ne sapremo di più già a metà della prossima settimana.