SAN BENEDETTO – Questa mattina il presidente del Circolo Tennis Maggioni Afro Zoboletti, tramite un comunicato, si è espresso riguardo l’articolo del Resto del Carlino sull’addio di Simone Vagnozzi allo stesso Circolo.

Zoboletti ha come prima cosa smentito le “probabili incomprensioni”, riportate dalla testata giornalistica, tra lui e l’allenatore di Jannik Sinner, spiegando come siano legati da una profonda amicizia e si siano sentiti telefonicamente proprio questa mattina.

Il presidente ha poi spiegato come gli impegni legati a Sinner, hanno ridotto la possibilità per il coach di essere presente fisicamente sui campi del Maggioni, per cui, di comune accordo, hanno deciso di potenziare l’ Accademia del Circolo con Riccardo Bonadio (ex 160 Atp).

Zoboletti ha infine concluso così:<< Abbiamo deciso insieme di prenderci una pausa perché era diventato per Simone oggettivamente insostenibile non poter contare su meritate vacanze nei pochissimi giorni liberi da impegni, sapendo comunque di poter contare sempre l’ uno sull’ altro. Ringrazio di vero cuore “ Vagno” , che si è comunque reso disponibile a qualunque parere e consiglio che i nostri maestri vorrano chiedere in futuro, per tutto l’ impegno il lavoro svolto e per aver contribuito in maniera così importante a far si che l’ Accademia del Maggioni sia ormai un punto di riferimento nazionale>>.

