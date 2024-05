SAN BENEDETTO – Riccardo Bonadio entrerà a far parte dello staff tecnico del CT Maggioni. Il 30enne nato a San Vito al Tagliamento chiuderà la carriera nella sua Cordenons ad agosto, per unirsi a partire dal mese successivo al team guidato da Simone Vagnozzi. Bonadio ha centrato il suo best ranking nel 2023, piazzandosi al numero 164 della classifica mondiale ATP. Il tennista friulano vanta due finali raggiunte a livello Challenger, a Bratislava nel 2022 e a Trieste nel 2020 – dove fu sconfitto da un Carlos Alcaraz non ancora maggiorenne.

Segue il comunicato, firmato dal Presidente Afro Zoboletti e dal DS Luigi Troiani:

«Il CT Maggioni è lieto di annunciare l’inizio del nuovo rapporto di collaborazione tecnica con Riccardo Bonadio. Il tennista vanta la posizione 164 nella graduatoria Atp, che rappresenta il suo best ranking al maggio 2024. Bonadio entrerà a far parte del team dei tecnici del CT Maggioni a partire dal prossimo 1 settembre, al termine della stagione agonistica estiva e, dunque, collaborerà con Lidia Consolani, Andrea Attrice, Davide Melchiorre, Alessandro Gaparrini, Eleonora Rocchi, Alberto Clementoni, Beatrice Caruso, Matias Paolicelli e Marco De Santis. Il team tecnico, di elevata professionalità, è diretto dal coach Simone Vagnozzi.

Riccardo Bonadio è nato a San Vito al Tagliamento nel luglio del 1993 e dunque completerà la squadra di tecnici con cui ha già avuto un primo contatto per conoscersi e per conoscere gli allievi con i quali lavorerà nella prossima stagione. Un sentito ringraziamento va a Riccardo per avere condiviso il progetto dell’Academy del CT Maggioni e lo accogliamo con un grandissimo “in bocca al lupo” per il futuro professionale.

Attualmente il CT Maggioni compete della Serie B maschile di tennis, nella Serie B femminile e maschile di padel; nella Serie C femminile e maschile di tennis ed anche in altre competizioni a squadre in attività cosiddette minori. Infine, va ricordato che sono 120 gli iscritti alla scuola tennis e altri 30 ragazzi sono impegnati regolarmente in competizioni internazionali Atp».