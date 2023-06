SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione 2023 dell’Academy Samb LA21 è ufficialmente scattata martedì 20 giugno, con incredibile record di partecipazioni nella nuova casa della San Beach Arena.

In questa meravigliosa estate rossoblù, infatti, sono circa 100 gli iscritti tra bambini e bambine da 5 a 15 anni, che fino al 10 agosto sosteranno ben 15 allenamenti con i nostri tecnici qualificati FIGC e maestri d’eccezione: in primis il promotore Luca Addarii (LA21, capitano della prima squadra con carriera partita proprio dall’Academy), coadiuvato da suoi compagni protagonisti nella Nazionale brasiliana e italiana di Beach Soccer.

Grande novità l’inserimento del responsabile Stefano Carassai, talent scout per le giovanili dell’Inter e raggiante di iniziare questa nuova avventura con la Samb della sabbia: “Tutto è nato dall’amicizia che mi lega ai fratelli Rossetti e a mister Di Lorenzo, mi hanno coinvolto loro visto che si parlava di settore giovanile ed attività di base. Il Beach Soccer è uno sport che mi entusiasma, del resto da bambini tutti abbiamo approcciato prima il calcio sulla sabbia che quello sull’erba durante le vacanze.

L’idea era quella di partire intanto con l’organizzazione dell’Under 20, per la quale abbiamo fatto un lavoro di selezione nelle società del territorio che hanno collaborato nel progetto e sono state protagoniste anche nel recente Torneo “Beach Soccer” Under 17 e Under 15.

Sono stati inseriti molti ragazzi ‘sotto età, perché l’obiettivo è quello di creare una struttura che possa avere negli anni uno sviluppo importante dal punto di vista di numeri e qualità. Poi c’è il discorso dell’Academy che diventa fondamentale per la promozione delle attività, soprattutto ora che possiamo contare su un enorme valore aggiunto come la nuova San Beach Arena, veicolo favoloso per attrarre bambini/e locali e permettere loro di continuare anche in estate la loro stagione sportiva che durante l’anno riguarda il calcio a 11.

Cercheremo anche di fare qualche attività invernale grazie alle collaborazioni con le varie società, sfruttando il nostro impianto a 360°. Sono molto felice e carico di iniziare questo percorso così affascinante”.

Queste, invece, le parole di capitan Luca Addarii: “Sono molto contento e soddisfatto dei numeri record per la stagione 2023 dell’Academy, evidentemente il lavoro svolto negli ultimi anni ha dato i suoi frutti e sempre più ragazzini si appassionano a questo meraviglioso sport. Ho tanta voglia di vivere questa avventura con loro, per insegnare tutte le nuove tecniche e segreti del Beach Soccer. Ci vediamo in Arena fino al 10 agosto!”.