FANO – Termina dopo un anno l’avventura granata di mister Andrea Mosconi, culminata con la vittoria dei playoff.

Questo il comunicato stampa dell’Alma Juventus Fano.

L’Alma Juventus Fano comunica che, si è risolto consensualmente il rapporto con il mister Andrea Mosconi. La società ringrazia vivamente lui e il suo staff tecnico, non solo per gli obiettivi e gli ottimi risultati raggiunti in questa emozionante stagione sportiva, ma soprattutto per gli straordinari valori professionali e umani dimostrati con attaccamento alla maglia granata.

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità dell’approdo di Mosconi al Campobasso. Di seguito il comunicato ufficiale della società molisana.

Il Campobasso Football Club è lieto di annunciare che dal 1 Luglio 2023, terminato il proficuo rapporto con l’Alma Juventus Fano, Andrea Mosconi sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra per la prossima stagione.

Mister Mosconi è reduce da una brillante stagione alla guida dei granata, terminata con la vittoria nella finale play off del girone F di Serie D contro la Vigor Senigallia. Cinque, invece, sono le stagioni trascorse sulla panchina del Tolentino: con i cremisi, nello stesso girone F della Serie D, Mosconi ha conquistato un terzo posto nella stagione 2021-2022 e la finale di coppa Italia nazionale. Per il tecnico laziale, in quarta serie anche trascorsi sulle panchine di Sambenedettese, Poggibonsi e Ravenna.