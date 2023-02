FANO – Le parole dei due mister al termine della sfida del “Mancini”, vinta 2-0 dai granata.

Mister Ciampelli: “Ci sono alcuni momenti del campionato dove le cose non girano e paghiamo a caro prezzo ogni singolo errore. Oggi non meritavamo di perdere, ma è successo. Rispetto alle ultime due sconfitte oggi ho visto un atteggiamento diverso e i ragazzi hanno dato una risposta importante dal punto di vista caratteriale. Purtroppo siamo andati sotto per un episodio al primo angolo, poi nel momento migliore in cui avevamo chiuso il Fano in area di rigore abbiamo preso il secondo gol”.

Mister Mosconi: “È una vittoria spartiacque, anche se dobbiamo pensare alla salvezza. Forse non siamo stati belli ma l’importante era essere concreti e portare a casa questi 3 punti contro un Porto d’Ascoli che all’andata ci aveva fatto male”.