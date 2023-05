SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo comunicato stampa dell’assessore al turismo Cinzia Campanelli.

Nei giorni scorsi, si è riunito il Tavolo del Turismo. All’incontro voluto dal sindaco e dall’assessore al Turismo Cinzia Campanelli hanno preso parte il consigliere Capriotti Fabrizio, i rappresentanti del comparto turistico ed anche i principali referenti dei servizi comunali, tra cui i dirigenti dell’ Area Lavori Pubblici e dell’Area Attività Produttive e Valorizzazione della Città, rappresentanti di Picenambiente spa e Start spa.

La riunione è stata occasione per creare uno spazio di confronto sulle migliorie che è possibile apportare ai servizi erogati al pubblico e agli stessi operatori in vista dell’imminente entrata nel vivo della stagione turistica: tra i temi affrontati, quello dei parcheggi, la programmazione dell’attività di vigilanza da parte della Forza Pubblica e la gestione dei rifiuti.

Nel corso dell’incontro, agli operatori è stato mostrato il nuovo video promozionale realizzato dal Comune per la stagione 2023, nonché dello stato dell’arte dell’azione di marketing territoriale che l’Amministrazione intende sviluppare.

Si è parlato, infine, anche dell’aumento del numero di punti ombra per gli stabilimenti balneari, con un momento dedicato all’illustrazione del percorso amministrativo in corso di svolgimento volto ad esaminare le tante domande pervenute per il rilascio delle autorizzazioni.

“È stato un incontro proficuo per fare un punto sul lavoro da portare avanti – ha detto l’assessore Campanelli – abbiamo analizzato anche i risultati ottenuti con le numerose iniziative sportive che la città ha ospitato nella prima parte della primavera e ci siamo confrontati su tutte quelle situazioni che richiedono una sinergia tra Comune e operatori turistici indispensabile per progettare il futuro turistico della città”.