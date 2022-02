Primi resoconti da parte dell’amministrazioni con idee e suggerimenti ma non solo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incontro d’avvio con il nuovo assessore Cinzia Campanelli per i componenti del tavolo del turismo del Comune di San Benedetto del Tronto, l’organismo che raccoglie i rappresentanti di tutte le categorie produttive attive in questo settore.

Questo primo giro di orizzonte è servito per confrontare le rispettive visioni del futuro del settore e, a tal proposito, l’assessore Campanelli ha riferito dell’incontro avuto il giorno precedente in Regione per ragionare insieme ai vertici di Palazzo Raffaello sulle possibilità di promuovere un turismo comprensoriale capace di integrare l’offerta turistica tradizionale della costa con quella dell’interno e della montagna.

“Ho trovato negli operatori turistici del nostro territorio grande attenzione e soprattutto tanta voglia di fare – dice l’assessore Campanelli a margine della riunione – dal confronto è emerso che ci sono energie notevoli che vedono nella rottura dei vecchi schemi del turismo stagionale una risposta alle sfide che attendono il comparto e che guardano con attenzione a quello che intendiamo fare. Torneremo a sentirci spesso perché dal confronto nascono spesso nuove idee”.

Nella mattinata di mercoledì 23 febbraio si è tenuta la riunione del Tavolo sulla Povertà che ha visto la partecipazione dell’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni e dei rappresentanti di dieci associazioni impegnate nel sociale e che lavorano a stretto contatto con gli indigenti.

La riunione è stata innanzitutto occasione per l’Amministrazione comunale di proporre la redazione congiunta con le associazioni di un protocollo operativo, all’interno del quale inserire tutti gli impegni e le iniziative di concreta fattibilità da mettere in campo per contrastare il dilagare della povertà nella comunità sambenedettese.

Diverse sono state le proposte che le stesse associazioni hanno avanzato, per arricchire la capacità operativa del tavolo stesso: tra queste, l’apertura di uno sportello di pronta risposta per le necessità sociali e l’impegno del Comune di San Benedetto del Tronto, per altro già formalizzato, di individuare un assistente sociale da dedicare esclusivamente alla gestione delle problematiche inerenti l’indigenza.

Il tema che ha impegnato la maggior parte della durata dei lavori è stato quello dell’emergenza abitativa, da subito individuata come principale debolezza del territorio dopo i due anni di pandemia. Su questo tema, l’assessore Sanguigni si è pronunciato chiedendo l’impegno di tutti coloro che hanno la disponibilità di immobili da affittare di relazionarsi con il Comune e ottenere così i benefici che l’Ente concede a chi dà in affitto appartamenti per chi si trova in difficoltà.

“Resta centrale – ha detto Sanguigni – il ruolo di coordinamento che svolge il Comune attraverso il servizio sociale professionale, ma continueremo la collaborazione con le associazioni che si sono presentate e con tutte quelle che vorranno partecipare alle prossime riunioni del tavolo”.

