SAN BENEDETTO – Si è riunito nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile il tavolo del Turismo a cui hanno preso parte i rappresentati dell’Amministrazione comunale, delle associazioni del settore e della START.

All’esame del tavolo la condivisione dei progetti e delle prospettive turistiche che l’amministrazione sta mettendo in campo, ad iniziare dal Piano Strategico del Turismo Sostenibile che, attraverso un percorso partecipato con gli stessi operatori del settore ed altri portatori di interesse, delinei lo scenario attuale del turismo locale e ne evidenzi le prospettive.

Inoltre sono stati presentati i progetti rivolti alla digitalizzazione dei servizi turistici, ad esempio con la creazione di un nuovo portale e alla creazione di un governance turistica territoriale con i comuni costieri e della prima fascia collinare che consenta una gestione condivisa delle politiche turistiche.

Tutti i componenti del tavolo hanno concordato sulla necessità di un maggior coordinamento che favorisca la circolazione delle informazioni sia tra gli operatori che tra operatori e amministrazione.

L’Amministrazione ha poi manifestato la volontà di riproporre il servizio di navetta gratuita con il parcheggio scambiatore dello stadio. A proposito di trasporti, la Start ha comunicato che a breve introdurrà almeno nella zona turistica le “paline intelligenti” con le informative sui tempi di attesa alle fermate e attiverà un bus turistico scoperto.

Altro tema in discussione è stato l’adeguamento delle spiagge in chiave “pet friendly” con l’ipotesi di ripristinare una spiaggia libera attrezzata per cani nella zona nord.

In merito alla proposta di estendere a tutto l’anno l’applicazione dell’imposta di soggiorno, è stato spiegato che la decisione, già in vigore in numerose realtà, consentirebbe a San Benedetto di non essere identificata solo come meta balneare legata alla stagionalità e permetterebbe di finanziare e potenziare tutti i progetti di sviluppo turistico.