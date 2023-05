Sciarra Lift nasce a Colonnella (TE) nel 2006, con un’esperienza di 50 anni alle spalle come costruttori di carrelli elevatori. L’azienda opera nel territorio di Marche e Abruzzo lavorando principalmente con l’usato ricondizionato ma anche con prodotti nuovi delle migliori marche. Questa versatilità è sicuramente uno dei maggiori punti di forza perché permette di avere una flessibilità tale da rispondere alle esigenze di una più ampia fetta di mercato.

L’obiettivo principale della Sciarra Lift è da sempre quello di essere più capillare possibile nel territorio, strategia rivelatasi vincente e come dimostrato dalla crescita esponenziale avuta negli ultimi anni.

La Sciarra Lift è specializzata nella vendita, assistenza tecnica e noleggio di carrelli elevatori, transpallet, stoccatori, piattaforme aeree e gru semoventi nuovi e usati.

Vendita: concessionaria BAOLI e MANITEX VALLA per il centro Italia e collabora da anni con LINDE MH.

Assistenza Tecnica: garantisce tempestività e professionalità nel ripristino di qualsiasi tipo di guasto ed, eventualmente, dispone di un autocarro per il ricovero del carrello nella propria officina interna.

Noleggio: mette a disposizione numerose macchine per noleggi sia a breve che lungo termine.

Manutenzioni programmate: offre manutenzioni programmate periodiche per monitorare lo stato delle macchine e dei dispositivi di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza.

Corsi di formazione: organizza corsi di formazione con rilascio dell’attestato, obbligatorio per la conduzione di carrelli elevatori, piattaforme aeree, gru semoventi e macchine movimento terra.

Da anni la Sciarra Lift è sinonimo di qualità, affidabilità, innovazione nel settore e offre soluzioni per soddisfare le vostre specifiche esigenze di movimentazione, sia per il sollevamento di ogni genere di materiale che per la gestione di flusso merci nel vostro magazzino.

Sciarra Lift ha la soluzione perfetta per voi, fornendo un servizio di alto livello alla propria clientela, dalla consulenza fino all’assistenza post vendita, per farvi vivere un’esperienza di sollevamento senza problemi e garantire il vostro successo.