Sciarra Lift è lieta di annunciare l’arrivo del Baoli KBE 35, l’ultimo arrivato della nostra selezione di carrelli elevatori. Con una capacità di carico di 3,5 tonnellate e un potente motore da 80V, questo carrello elevatore rappresenta l’apice in termini di potenza e affidabilità.

Il Baoli KBE 35 offre una maneggevolezza superiore grazie ai profili di guida parametrizzabile e alla frenata elettrica automatica. Progettato per adattarsi alle esigenze specifiche dell’operatore, il carrello elevatore offre una scelta tra profili a prestazioni ridotte o potenti, rendendo la movimentazione in diversi ambiente un’esperienza personalizzata.

Con tecnologia a corrente alternata, frenata rigenerativa e un design ergonomico, il Baoli KBE 35 garantisce prestazioni avanzate unite a un comfort senza paragoni. Le opzioni di cabina completa o mezza cabina offrono una soluzione su misura per garantire il benessere del conducente.

Il Baoli KBE 35 è ora disponibile in pronta consegna presso la Sciarra Lift. Siamo entusiasti di offrire questo straordinario carrello elevatore, progettato per migliorare l’efficienza operativa e soddisfare le vostre esigenze di sollevamento.

Contattaci per ulteriori informazioni e per scoprire come il KBE 35 può elevare il vostro standard di sollevamento

