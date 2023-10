La guida dei carrelli elevatori non è consentita a chiunque; per poter operare in sicurezza, è necessario essere in possesso di un attestato di abilitazione, comunemente conosciuto come “patentino per carrelli elevatori”.

Come ottenere l’attestato per il carrello elevatore?

L’attestato di abilitazione per la guida dei carrelli elevatori può essere ottenuto attraverso un corso formativo specifico che segue precisi percorsi, durata e modalità. Il corso è suddiviso in una parte legislativa, una teorica e una pratica.

Il corso per carrellisti offerto dalla Sciarra Lift ha una durata complessiva di 12 ore, di cui 2 ore dedicate alla parte legislativa, 6 ore alla parte teorica ed in fine 4 ore alla parte pratica.

A chi è rivolto il corso?

Il corso è aperto a uomini e donne, disoccupati o non, a condizione che abbiano compiuto almeno 18 anni e siano in possesso della patente di categoria B.

Obiettivi del corso

Il corso per il conseguimento del patentino per carrelli elevatori mira a fornire una formazione completa sulla sicurezza durante l’uso del carrello elevatore, la gestione della macchina, la movimentazione della merce e la tutela delle persone che potrebbero trovarsi nelle vicinanze. La persona che partecipa a questo corso acquisirà le competenze necessarie per rispettare le disposizioni dell’art. 73 del Decreto Legislativo 81/08 e dell’Accordo Stato-Regione stipulato il 22/02/2012.

Rilascio degli attestati di abilitazione

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di abilitazione a ciascun partecipante, conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni.

Dove e quando si svolge il corso?

Il Corso di formazione per la guida di carrelli elevatori viene tenuto presso la sede della Sciarra Lift, situata a Colonnella, 64010 (TE), in Via San Giovanni 13, il 21 ottobre 2023.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Sciarra Lift ai seguenti recapiti:

Vi invitiamo a contattarci per maggiori dettagli e per iscrivervi al nostro corso di formazione per la guida dei carrelli elevatori. La sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale, e noi siamo qui per aiutarvi a ottenere l’abilitazione necessaria per operare in modo responsabile e sicuro.