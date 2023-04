L’azienda Fotovoltaico Truentino, con sede in Acquaviva Picena, è felice di assistere ad una intensa rinascita del settore fotovoltaico.

Il sempre maggior numero di richieste di impianti fotovoltaici, da parte di privati e di imprese, non è più vincolato ad incentivi di produzione, come nei primi anni 2000, e neanche al ben noto provvedimento Superbonus 110% degli ultimi 3 anni. Questa volta la forza motrice dell’impennata del fotovoltaico viene dalla consapevolezza della preoccupante volatilità del costo d’energia elettrica.

Contestualmente negli ultimi 10 anni, l’industria fotovoltaica ha fatto passi da gigante dal punto di vista tecnologico, consentendo notevoli miglioramenti nelle prestazioni degli impianti FV. Rispetto a prima, tutto è stato perfezionato: i pannelli, gli inverter, gli ottimizzatori e il software. Pure i sistemi di fissaggio hanno goduto di una grande evoluzione. Tutti gli elementi del fissaggio – profili, barre, giunti, ganasce, staffe, manicotti, guarnizioni e perfino viti e altra minuteria – sono stati raffinati. Non c’è più bisogno di adattare materiali all’uso FV; oggi esistono sistemi di fissaggio per ogni tipo di tetto immaginabile, in grado di tenere fermi i moduli FV in presenza di venti fortissimi. Si sconsiglia di arrangiarsi con comuni materiali edili; il poco denaro risparmiato potrebbe essere una falsa economia.

Un altro grande salto in avanti concerne i programmi applicativi forniti in dotazione all’impianto FV. Grazie alla “app” installata su telefonino o su tablet, il proprietario ha sempre in mano un preciso e completo quadro del proprio impianto fotovoltaico senza dover andare ad ispezionare l’inverter e i quadri elettrici; vede esattamente quanta energia elettrica l’impianto produce e quanta ne consuma. Vede inoltre le quantità di energia elettrica che l’impianto immette nella rete e che preleva dalla medesima. La stessa “app” effettua una costante registrazione dei dati, utilissima, per mezzo degli appositi grafici generati, nel comprendere il comportamento dell’impianto nel tempo. Questo permette di intervenire a riparare un decremento o anomalia nel funzionamento dell’impianto FV in tempi utili, prima di sostenere perdite economiche da mancata produzione elettrica.

L’impianto fotovoltaico si sta rapidamente diffondendo sempre di più sulle case e sulle imprese. Il motto dell’azienda Fotovoltaico Truentino di Acquaviva Picena è: “Il Sole splende alto per tutti noi.”

